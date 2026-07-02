Президент США Дональд Трамп заявил, что вашингтонская администрация не допустит ситуации, при которой Панамский канал находился бы под контролем Китая.

«А теперь Китай пытается взять под контроль Панамский канал. Мы этого не допустим «, — сказал он, выступая в штате Северная Дакота.

Президент, говоря о канале, посетовал на то, что США «отдали его» Панаме. «И они заработали кучу денег. Как же это было глупо», — подчеркнул Трамп.

«Это самое дорогое из всего, что мы когда-либо создавали. И самое прибыльное», — добавил он, имея в виду Панамский канал.

Трамп неоднократно заявлял о намерении восстановить американский контроль над Панамским каналом. Он называл коммерческое присутствие Китая на этом стратегическом водном пути угрозой безопасности и торговым интересам США.

Судоходный канал, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был построен США и находился под их контролем. В 1977 году договор Торрихоса — Картера определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Соглашение предусматривало нейтральный статус канала и его доступность в интересах мировой торговли.