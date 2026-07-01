Согласно исследованию Gallup, 66% украинцев выступают за скорейшее прекращение войны через переговоры с Россией, тогда как 24% поддерживают продолжение боевых действий до победы.

При этом большинство жителей Украины не верят в быстрое завершение конфликта: лишь 23% считают окончание активной фазы войны в ближайший год вероятным. Также снизились ожидания по поводу вступления страны в НАТО и ЕС.

По данным опроса Института конфликтологии и анализа России (ИКАР), 81% россиян готовы поддержать завершение войны уже сейчас — это рекордный показатель за время наблюдений. Большинство также выступает против новой волны мобилизации и считает приоритетом окончание конфликта и улучшение экономической ситуации.