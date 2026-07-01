Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара рассчитывает на скорейшее завершение российско-украинской войны и старта комплексного переговорного процесса между сторонами. Об этом министр сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.

По словам Хакана Фидана, стороны обсудили продолжающийся конфликт между Россией и Украиной, его последствия и риски дальнейшей эскалации. Турецкий министр также поделился выводами после своего недавнего визита в Россию и контактов с коллегами.

«Наша цель и наше желание — как можно скорее положить конец войне и начать всесторонние мирные переговоры. И в этом мы единодушны», — отметил глава турецкой дипломатии.