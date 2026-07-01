За первые шесть месяцев 2026 года российские средства ПВО сбили над регионами России и оккупированными территориями Украины не менее 63 933 украинских беспилотников, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны РФ.

Половина всех уничтоженных дронов пришлась на май и июнь: 14 195 и 17 832 аппарата соответственно. В январе и феврале число сбитых БПЛА не превышало 6 тыс. в месяц.

Рекорд был зафиксирован 17 мая — 1054 дрона за сутки. Также среди самых массированных атак: 18 июня — 992 БПЛА, 30 июня — 927, 6 июня — 911 и 23 мая — 800.

По данным «Коммерсанта», чаще всего ударам подвергались Белгородская, Курская и Брянская области, а также Крым. В топ-10 также вошли Московский регион, Ростовская область и Краснодарский край.