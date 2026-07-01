Украина и Азербайджан обсудили участие азербайджанских компаний в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Об этом вице-премьер и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль написал в соцсети Х, по итогам встречи в Киеве с делегацией Милли Меджлиса Азербайджана во главе с депутатом Алибалой Магеррамзаде.

«Я выразил благодарность за оборудование, предоставленное Украине, в частности за трансформаторы, которые помогают повысить устойчивость нашей энергетической системы.

Мы обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время визита нашей делегации в Баку, а также соглашений между Владимиром Зеленским и Ильхамом Алиевым о сотрудничестве в энергетической сфере.

Кроме того, стороны рассмотрели возможность участия азербайджанских компаний в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российских атак. Украинская сторона заявила о готовности содействовать реализации совместных проектов.

Еще одной важной гуманитарной инициативой, согласованной с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, станет организация в Азербайджане реабилитации детей украинских энергетиков, погибших в результате российской агрессии. В настоящее время стороны работают над реализацией этого проекта.

Мы благодарим Азербайджан за последовательную поддержку Украины и всю оказываемую помощь», — говорится в сообщении.