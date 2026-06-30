Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в связи с произошедшим в стране землетрясением. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях, вызванных сильным землетрясением, произошедшим в Венесуэле.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю выздоровления пострадавшим», — говорится в письме главы государства.