Турция готовится принять саммит Североатлантического альянса. Готовится с размахом и, если можно так выразиться, по разным направлениям. Это и особые меры безопасности, и множество организационных вопросов, и логистика. А по информации русскоязычной версии турецкого издания Yeni Safak, в центральных районах Анкары размещают баннеры с изображением продукции турецкого ВПК.

Факт, что и говорить, весьма и весьма примечательный. Конечно, большая политика не делается при помощи уличных баннеров. Однако саммит НАТО имеет все шансы стать прорывным именно для турецкого ВПК.

Повестка дня саммита НАТО обширная и многогранная. Однако одним из основных вопросов, как нетрудно догадаться, станет повышение обороноспособности стран Североатлантического альянса. Странам НАТО, и прежде всего европейским, нужно срочно преодолевать наследие эйфории, охватившей Европу после окончания «холодной войны». Когда многим казалось, что войны и конфликты на европейском пространстве ушли в прошлое, и можно безнаказанно секвестировать военные бюджеты, перераспределяя деньги на социальные статьи. Чтобы сегодня, на фоне украинской войны и реальной угрозы столкновения НАТО и РФ, с ужасом обнаружить, что вооруженные силы многих европейских стран попросту небоеспособны. И особенно это касается «материальной части».

И вот на этом фоне турецкое оружие вполне может оказаться весьма и весьма востребованным на европейском рынке. За последние годы турецкие ВПК совершил впечатляющий прорыв. «Линейка» его продукции включает и танки, и БПЛА, в том числе единственный в мире беспилотный истребитель Kizilelma, и крылатые ракеты, и системы залпового огня, и артиллерию, и военные корабли. Более того, турецкое оружие демонстрирует очень привлекательное соотношение цены и качества. И, наконец, полностью соответствует натовским стандартам.

Теоретически в Европе существуют свой военно-промышленный комплекс, который должен был бы насытить вооруженные силы европейских стран. Но, во-первых, есть такая реальность, как производственные мощности. Во-вторых, волей-неволей приходится считать деньги. Европейское оружие достаточно дорогое, даже для европейских бюджетов. Конечно, хотелось бы дать полную нагрузку своим производителям, но не учитывать реальность уже не получается.

Есть и ещё одно обстоятельство. Турецкое оружие проверено в реальных войнах и конфликтах. Достаточно вспомнить взлёт популярности БПЛА «Байрактар» после 44-дневной Отечественной войны. Российские военные эксперты могли, конечно, кривить губы по их адресу, но когда по улицам ливийского Триполи возили подбитый с беспилотника ЗРК «Панцирь», тут уже было не до едкой иронии. А в Евросоюзе, напомним, долгие годы действовало и сейчас действует правило не поставлять оружие в регионы реальных конфликтов.

Конечно, такая попытка «впрячь в одну телегу», условно говоря, «коня» оружейного экспорта и «трепетную лань» разговоров о гуманизме выглядит, скажем так, несколько противоречиво. Но есть и практический результат: далеко не все образцы европейского оружия проверены в условиях реальной войны. И это тоже дает преимущество турецким производителям.

Наконец, нельзя не заметить и ещё одного обстоятельства. Европейские, и прежде всего французские, производители слишком часто срывают сроки контрактов, уже в процессе исполнения завершают их стоимость и т.д., что приводит к совершенно предсказуемому результату: потенциальные покупатели ищут других партнёров. Ещё недавно единственной альтернативой Европе были США. А сегодня на эту роль вполне может выдвинуться Турция. Так что баннеры на центральных улицах в Анкаре сами по себе большую политику, может быть, и не делают, но свидетельствуют о ней очень точно и информативно.