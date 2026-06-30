Министр образования Эмин Амруллаев заявил, что в сфере образования страны отсутствует системная коррупция.

Выступая на IX Международной образовательной конференции ADA, министр заявил, что в значительной степени удалось искоренить случаи взяточничества и коррупции при поступлении студентов в высшие учебные заведения, переводе учащихся, приеме учителей на работу, а также в других важных процессах.

По его словам, в настоящее время в системе образования Азербайджана системной коррупции не существует.