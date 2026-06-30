Турция изучает возможность приобретения современных систем противовоздушной обороны SAMP/T и Patriot для укрепления национальной системы защиты воздушного пространства. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Яшар Гюлер.

По его словам, Анкара рассматривает различные варианты усиления ПВО, включая французско-итальянские комплексы SAMP/T и американские системы Patriot.

Ранее, 18 июня, принадлежащий Италии зенитный ракетный комплекс SAMP/T был размещён в Турции на главной базе командования ВВС в Конье. Развёртывание осуществляется в рамках постоянного плана обороны НАТО и направлено на укрепление возможностей противовоздушной обороны альянса.

Расширение оборонительных возможностей Турции происходит в преддверии саммита НАТО, проведение которого запланировано в Анкаре на 7–8 июля.