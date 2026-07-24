Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже в следующем году Украина рассчитывает получить беспилотники с дальностью полета от 5 до 10 тысяч километров.

По его словам, в настоящее время украинские силы уже располагают дронами, способными преодолевать более 3 тысяч километров. До конца текущего года на вооружение также планируется принять новые беспилотные системы с дальностью полета до 4 тысяч километров.

Зеленский отметил, что развитие дальнобойных беспилотников остается одним из ключевых направлений укрепления оборонных возможностей страны. Ожидается, что новые аппараты значительно расширят возможности Украины по выполнению задач на больших расстояниях.