Президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ подписывать итоговую декларацию саммита Юго-Восточная Европа — Украина в Киеве. Его цитирует швейцарский журнал Die Weltwoche.

По словам Вучича, для этого было много причин, но одна из них самая важная.

«Пунктом 11 было формирование специального трибунала против России. Есть Устав ООН, мы должны соблюдать резолюции ООН, и это все. Остальное лишь добавит пороха в огонь и только разожжет больший конфликт, чего мы не хотим видеть», — заявил сербский лидер.