Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает Авраама Линкольна лучшим президентом в истории Соединённых Штатов.

Во время интервью журналистка Лора Лумер отметила, что его слова услышит нынешний президент США Дональд Трамп. В ответ Зеленский назвал Трампа «хорошим и сильным лидером», однако добавил, что окончательную оценку его деятельности даст только история.

«Иногда мы живём и не знаем. Иногда людям воздвигают памятники, а потом понимаем, что это был не великий человек», — заявил Зеленский.