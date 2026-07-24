Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования командующему Сухопутными войсками – начальнику сил обороны ВС Пакистана фельдмаршалу Сайеду Асиму Муниру.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Глубоко опечален вестью о том, что в результате нападения с использованием заминированного автомобиля на пост сил безопасности в районе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва, расположенной на северо-западе Пакистана, погибли 14 человек, в том числе 12 военнослужащих, и 24 человека получили ранения.

Мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям», — говорится в сообщении.