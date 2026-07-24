Военно-воздушные силы Бахрейна и Кувейта приняли участие в ударах по военным объектам Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, истребители двух стран атаковали объекты хранения ракет и беспилотников. Объединённые Арабские Эмираты, как утверждает WSJ, предоставили разведывательную информацию для проведения операции.

Ранее Иран предупредил страны региона о возможных ответных действиях после заявления главы Центрального командования ВС США Брэда Купера о том, что ряд государств Персидского залива и Иордания участвовали в ударах по иранским объектам.

В Тегеране заявили, что в случае подтверждения участия этих стран Иран оставляет за собой право нанести ответные удары по американским базам и военным объектам на их территории.