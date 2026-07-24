Иран будет уничтожать по одному американскому военнослужащему за каждого иранца, ставшего жертвой атаки США.

Об этом сообщил командующий центральным штабом Вооруженных сил Исламской Республики Али Абдоллахи, передает Mehr.

«Мы считаем, что с этого момента вступает в силу и будет применяться следующая формула, которую мы уже доказали на практике: за каждую жертву среди граждан Исламской Республики Иран, один американский военнослужащий будет уничтожен. Мы подготовили для вас бесплатные билеты в ад», — заявил военный.