В Шамкирском районе 12-летняя девочка, получившая ножевые ранения, скончалась в больнице, сообщает АПА.

Согласно информации, жительница села Махмудлу А.Намазова (2014 г.р.) была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей и оказанную помощь, спасти ее жизнь не удалось.

По предварительной информации, в тот же день родители девочки обратились в полицию с заявлением о ее исчезновении. Спустя непродолжительное время она была обнаружена с ножевыми ранениями во дворе дома, где она проживала.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и все обстоятельства произошедшего.