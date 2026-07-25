Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил, что председатель оппозиционной Партии великого единства (BBP) Мухсин Языджыоглу, погибший при крушении вертолета в 2009 году, стал жертвой покушения.

По его словам, следствие получило серьезные доказательства причастности к катастрофе организации FETÖ. Установлено, что перед падением вертолета над районом происшествия пролетал истребитель F-4, а обнаруженные улики, включая связь семьи пилота с разыскиваемым Адилем Оксюзом, указывают на подготовку преступления.

Гюрлек заявил, что Языджыоглу был одной из целей FETÖ.

Расследование, возобновленное спустя 17 лет после катастрофы, привело к задержанию 19 человек.