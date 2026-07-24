Ассамблея стран — участниц Римского статута в ходе спецсессии в Нью-Йорке отстранила от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

За его увольнение проголосовали 82 из 125 государств — участников МУС.

Решение связано с расследованием обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против Карим Хана. Ранее он ушёл в административный отпуск на время проверки. В МУС также поступило новое сообщение о возможных нарушениях, которые, как утверждается, относятся к периоду его работы в Гааге.

Одними из наиболее заметных решений МУС в период работы Карима Хана стали ордера на арест президента России Владимира Путина, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.