Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы, входящие в повестку стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, а также текущее состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Министры подчеркнули важность успешного взаимодействия и взаимной поддержки в рамках международных и региональных организаций, отметив необходимость продолжения скоординированной работы на многосторонних площадках.

Собеседники также обменялись мнениями о мероприятиях, реализуемых в рамках председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также обсудили предстоящие инициативы.

Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил участие Казахстана на высоком уровне в Неделе Тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда, прошедшей в Азербайджане. По его словам, это имеет важное значение для продвижения общей истории, культуры и духовного наследия, а также дальнейшего укрепления солидарности тюркского мира.

Кроме того, министры обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.