Более 180 депутатов Европарламента хотят запросить проверку созданного немецкой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) межпартийного объединения «Европа суверенных наций» (ЕСН). Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на проект заявления евродепутатов.

По его данным, Управление ЕС по делам европейских партий и политических фондов (APPF) ранее направило отчет в европейские руководящие органы, в котором указало на наличие признаков того, что представители основанной в 2024 году «Европы суверенных наций» якобы могли нарушить основополагающие положения уставных договоров ЕС. Документ был адресован в том числе ЕП, который вправе запросить официальную проверку на основе отчета APPF.

Группа из 181 евродепутата, среди которых представители социал-демократических, левых, зеленых и либеральных партий, подготовила заявление с требованием провести такую проверку, по которому должен будет проголосовать ЕП. Как пишет издание, инициативу поддерживают также правоцентристские силы, поэтому «считается очень вероятным», что ее одобрит необходимое большинство евродепутатов. Если по итогам этой проверки будет установлено, что представители ЕСН действительно нарушали положения законодательства ЕС, то объединение может лишиться статуса европейской партии.

Национальные партии стран — членов ЕС, которые имеют своих представителей в ЕП, могут объединяться в межстрановые группы, при выполнении определенных критериев эти группы могут получать статус европейской партии. Это дает им доступ к финансированию из бюджета ЕС. Как пишет журнал, если ЕСН лишится этого статуса, то состоящие в ней правые партии останутся без нескольких миллионов евро бюджетных средств, в том числе минимум €2 млн в текущем году.

К предполагаемым нарушениям APPF в своем отчете отнесла поджог протестующими в 2024 году здания представительства Еврокомиссии в Софии. В управлении указали на возможную связь зачинщиков беспорядков с представителями ЕСН. Также в отчете упоминаются агитационные материалы и заявления представителей этого объединения из различных стран ЕС, содержание которых может выражать ксенофобские взгляды, носить дискриминирующий характер в отношении меньшинств, ставить под сомнение преступления нацистского режима в Германии в 1933-1945 годах.

«Все указывает на то, что созданная АдГ европартия нарушает европейские основополагающие ценности. Мы хотим провести проверку. Первая преграда на пути к этому преодолена. Тот, кто нарушает правила, не должен рассчитывать на миллионы денег налогоплательщиков», — сказал изданию один из авторов инициативы, евродепутат от немецкой партии «Зеленые» Даниэль Фройнд.