Азербайджан имеет авторитет в тюркском мире. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к участникам проходящей в Баку «Недели тюркского мира», посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда.

Токаев отметил, что Азербайджан вносит важный вклад в развитие связей между братскими народами: «В этой связи выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу».

Казахстанский лидер сообщил также, что в ближайшие годы в городе Туркестан будет построен Центр тюркской цивилизации: «На днях вместе с руководителями братских государств мы приняли участие в церемонии закладки фундамента этого уникального центра. Верю, что эта инициатива придаст новый импульс сохранению и укреплению исторического и культурного наследия братских народов», — подчеркнул Токаев.