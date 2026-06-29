По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой прошёл Благотворительный Фестиваль, посвящённый учителям общеобразовательных учреждений Азербайджана. В мероприятии, организованном в рамках сотрудничества Общественного объединения IDEA, Министерства науки и образования Азербайджана и организации ThinkIn, приняли участие около 1000 учителей из 290 общеобразовательных учреждений страны.

В фестивале, организованном в Центральном ботаническом саду, также приняли участие Лейла Алиева и Алёна Алиева.

Они ознакомились с различными тематическими площадками фестиваля, пообщались с участниками в национальной зоне, творческих мастерских, на занятиях по йоге и медитации, ярмарке изделий ручной работы и других интерактивных пространствах, сделали памятные фотографии с участниками и посмотрели творческие выступления школьников. В подарок им были вручены различные изделия ручной работы.

Выступая на официальной части мероприятия, Лейла Алиева выразила уверенность, что фестиваль подарит всем участникам положительные эмоции. Она подчеркнула, что каждый ребенок — это чудо и настоящее сокровище. По ее словам, чем раньше удается раскрыть потенциал ребенка, тем быстрее проявятся его таланты. Лейла Алиева также отметила важность того, чтобы учителя, родители и взрослые в целом лучше понимали детей, подчеркнув, что доброта является самым большим счастьем.

Затем Лейла Алиева поблагодарила педагогов за их ответственную и важную работу.

В рамках фестиваля состоялась панельная дискуссия, посвященная значению продвижения в общеобразовательных учреждениях таких ценностей, как доброта, милосердие, взаимное уважение и эмпатия.

Фестиваль завершился большой концертной программой.