Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании в правительстве заявил, что Израиль очень серьезно относится к «угрожающей риторике» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес еврейского государства.

Он заявил, что намерен связаться с властями США и обратить их внимание на эти недружелюбные заявления.

«Едва ли проходит хоть один день без того, чтобы Эрдоган не призвал к уничтожению Израиля. Мы относимся к этим словам очень серьезно, потому что если и есть вещь, которой нас научила история нашего народа, так это тому, что когда кто-то говорит, что намерен уничтожить вас, вам следует воспринимать его слова серьезно», — заявил Нетаньяху (цитата по The Times of Israel).