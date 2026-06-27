Служба безопасности Украины заявила о повторном ударе беспилотниками по нефтеперекачивающей станции «Второво» во Владимирской области РФ. Об этом сообщили украинские медиа со ссылкой на источники в СБУ.

Согласно информации, это уже второй удар по объекту за текущий месяц. По данным источников, станция входит в структуру АО «Транснефть-Верхняя Волга» и является одним из ключевых логистических узлов, обеспечивающих транспортировку светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренним потребителям, в том числе в направлении Москвы.

Также отмечается, что через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда — на крупные нефтебазы вокруг Москвы. Также станция обеспечивает поставки нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.

По предварительным данным, украинские беспилотники поразили технические здания нефтеперекачивающей станции, после чего произошла детонация.

Отмечается, что предыдущая атака на станцию «Второво» была совершена 10 июня.