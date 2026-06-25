Арабские государства ставят вопрос о выплате им компенсаций за удары Ирана, и Вашингтон собирается обсуждать этот вопрос с Тегераном в ходе дальнейших переговоров. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, беседуя с журналистами в столице Бахрейна Манаме.

По словам шефа американской дипломатии, эта тема была затронута в ходе состоявшейся у него в Манаме встречи с коллегами из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает ТАСС.

«<…> Они хотят какое-то финансирование на реконструкцию. Они понесли ущерб. Они хотят, чтобы им компенсировали этот ущерб», — заявил Рубио.

«Я бы подумал, что в рамках процесса [переговоров] по меморандуму о взаимопонимании, их (иранцев — ред.) взаимодействия с нами, такого рода вопросы будут возникать», — отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства США затруднился уточнить, могут ли потенциально такие компенсации быть выплачены из замороженных активов Ирана.

«Не знаю. Сейчас не буду строить догадки насчет того, как в действительности это может сработать. Просто указал вам на то, что это — один из затронутых ими (членами ССАГПЗ — ред.) на сегодняшней встрече вопросов. Это один из вопросов, в которых они заинтересованы и который нам придется в какой-то момент обсуждать. Но никакую конкретику этого мы еще не проработали», — сказал госсекретарь.