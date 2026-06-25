Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске обсуждались лишь предложения по завершению войны в Украине, но никаких соглашений достигнуто не было.

«На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было», — сказал Рубио.

По его словам, США по-прежнему готовы играть конструктивную роль в урегулировании.

Ранее Путин заявлял, что на Аляске согласился с предложениями Трампа. По версии Москвы, среди них было завершение войны при условии вывода украинских войск из Донбасса.

Позже Зеленский также говорил, что США оказывают давление на Киев, пытаясь побудить его вывести войска из Донбасса.