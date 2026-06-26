В Ереване продолжается удивительный процесс, который еще несколько лет назад многим в Армении показался бы политической фантастикой. Символы «арцаха», десятилетиями занимавшие почетное место в общественном пространстве этой республики, постепенно отправляются туда, где им, по мнению нынешних армянских властей, и место — на задворки свалки политической истории.

Очередным показательным эпизодом стало исчезновение тряпья оккупантов с площади Франции в центре армянской столицы. Событие примечательно не столько самим демонтажем, сколько реакцией на него. Представители оппозиции и активисты неоднократно пытались вернуть эти отрепки на прежнее место, словно надеясь, что несколько метров обтирки способны отменить географию, международное право и результаты событий последних лет. Однако каждый раз вмешивались правоохранительные органы, а наиболее настойчивые энтузиасты отправлялись объяснять свою гражданскую позицию уже в полицейские участки. Видимо, часть армянской оппозиции искренне считает, что если достаточно долго вешать один и тот же жалкий намек на атрибут, то международное право рано или поздно устанет сопротивляться.

Получилась своеобразная политическая инверсия, когда еще недавно сторонники карабахского проекта требовали от государства решительных действий, а теперь именно государство объясняет им, что проект официально закрыт.

Конечно, все не так гладко и процесс вызывает сопротивление, поскольку в Армении по-прежнему существуют политические силы, которые предпочитают жить воспоминаниями о прошлом. Самые последовательные противники демонтажа сегодня спорят уже не за будущее региона, а за право сохранить декорации давно завершившегося политического спектакля.

Особенно активно против демонтажа политического антиквариата выступают представители партии АРФ «Дашнакцутюн» и связанных с ней общественных структур. Для них сохранение подобных напоминаний прошлого остается частью политической повестки, основанной на идее пересмотра итогов последних лет.

Фактически Ереван сегодня занимается тем, что еще несколько лет назад называлось бы «уступкой Баку», а теперь именуется приведением городской среды в соответствие с реальностью. В этом контексте демонтаж символики рассматривается как элемент процесса нормализации и снижения уровня политической конфронтации в обществе. Мудро, скажем, хотя и не в духе армянства…

Показательно, что решения принимаются не только на уровне центральных органов власти, но и муниципальных структур. Именно по распоряжению мэрии Еревана были реализованы меры по удалению символики из общественных мест. Это свидетельствует о наличии согласованного подхода различных государственных институтов.

Надо сказать, что еще более показательной стала история с военными наградами. Министерство обороны Армении обновило дизайн медалей, полностью убрав с них символику эпично ушедшего в небытие марионеточного образования. Казалось бы, техническая деталь. Но именно из подобных мелочей и складывается новая государственная политика с долгосрочным политическим курсом. Символика этой шайки недобитков исчезает даже с наград. Пожалуй, трудно найти более наглядный способ сообщить обществу, что прежняя глава истории окончательно отправлена в архив.

Выходит, что сегодня официальный Ереван фактически делает то, что долгие годы отказывалась, причем это случилось не в результате смены лозунгов или дипломатических формулировок, а вследствие сокрушительного столкновения политических мифов с реальностью.

Что касается Азербайджана, то происходящее является наглядным подтверждением того, о чем в Баку говорили многие годы: устойчивый мир возможен только после отказа от территориальных претензий и реваншистских иллюзий. Символы же сепаратизма долгое время служили напоминанием о конфронтации. Чем дальше будет продолжаться инвентаризация политической реальности, тем отчетливее будут проявляться контуры устойчивого мира в регионе.

История редко бывает деликатной, а в данном случае она оказалась особенно беспощадной, поскольку реальность наконец добралась и до армянской столицы.