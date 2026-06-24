Израилю и другим союзникам США на Ближнем Востоке известно, где пролегают красные линии американского президента Дональда Трампа, стремящегося к реализации договоренностей с Ираном о прекращении боевых действий. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Беседуя с журналистами в Кувейте, он отрицал, что Израиль пытается подорвать сделку между Вашингтоном и Тегераном.

«Понятия не имею, откуда вы такое берете. Мы работаем над этим. Израильтяне знают в точности, над чем мы работаем. Все наши партнеры в регионе знают, над чем мы работаем. Все понимают, в чем заключаются красные линии и позиции президента [Трампа] по данному вопросу», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

«Не знаю, какие публикации вы имеете в виду», — добавил Рубио, который находится в эти дни в турне по странам Ближнего Востока.