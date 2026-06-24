Американский президент Дональд Трамп учтет динамику цен на мировом рынке энергоносителей при принятии решения о том, будут ли США снова временно ослаблять санкции против российской нефти. Об этом заявил журналистам в Кувейте госсекретарь США Марко Рубио.

«Возможно. Это решение, которое примет президент по мере приближения срока истечения [данных мер]», — ответил он на вопрос о том, намерены ли США отказаться от идеи введения новых временных ограничений на поставки российской нефти.

«Это были временные меры, нацеленные на стабилизацию рынка», — добавил он.

«Я не стану раньше президента говорить о том, что будет с временным исключением из санкций после истечения срока его действия. Но, очевидно, у него будет такая возможность. Поскольку нефтяные цены падают. Думаю, при начале торгов сегодня они были ниже, чем до конфликта», — подчеркнул Рубио, имея в виду возможность отказа от таких мер.

«Если данная тенденция сохранится, президент, безусловно, учтет это, принимая решение относительно этого,» — заключил госсекретарь. 18 мая Министерство финансов США продлило до 17 июня действие генеральной лицензии, разрешающей операции по продаже и транспортировке нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на танкеры к 17 апреля.