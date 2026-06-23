Вице-спикер польского Сената Михал Каминьский принял решение вернуть Украине две награды в знак протеста против прославления УПА украинскими властями.

Его заявление приводит издание 300Politika.

«Я принял эти награды в качестве выражения общих ценностей, которые должны были стать основой отношений между Польшей и Украиной. Сегодня я не могу держать их у себя, поскольку украинские власти и значительная часть [киевских] политических элит до сих пор не смогли добиться однозначного осуждения волынских преступлений и массовых убийств польских граждан. Поэтому я возвращаю присужденные мне награды и прошу передать их властям Украины», — заявил Каминьский.