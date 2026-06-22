В ближайшие дни в районе Транспортно-пересадочного узла «Кёроглу» (со стороны «Пирамиды») будет изменена организация дорожного движения.

Как сообщили в AYNA, для устранения задержек в движении автобусов на данном участке будет создана выделенная полоса для общественного транспорта.

В связи с этим другим транспортным средствам предстоит пользоваться новой схемой движения. Согласно обновлённой траектории, водители смогут следовать в направлении Национальной гимнастической арены и железнодорожной станции «Кёроглу».

Автомобилистов призывают заранее учитывать изменения и соблюдать новые дорожные указатели.