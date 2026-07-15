Товарооборот между Азербайджаном и Россией в первом полугодии 2026 года составил $1,728 млрд, что почти в 1,5 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В январе — июне 2025 года товарооборот между двумя странами был равен $2,52 млрд. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 31,4%, или почти в 1,5 раза.

По данным ГТК, в первом полугодии 2026 года экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $608,557 млн, увеличившись на 3,1%. Импорт продукции из России составил $1,12 млрд по сравнению с $1,93 млрд за соответствующий период 2025 года и снизился в 1,7 раза (почти на 42%).

Россия по итогам января — июня занимает пятое место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии, Великобритании, Турции и Китая. На долю РФ в этот промежуток времени пришлось 7,01% внешнеторгового оборота Азербайджана.