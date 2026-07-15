Сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Как сообщили в Кабинете министров, на встрече было подчеркнуто, что официальный визит президента Словакии в Азербайджан и состоявшиеся в его рамках переговоры глав двух государств в Шуше придадут важный импульс развитию отношений стратегического партнёрства между Азербайджаном и Словакией.

Была отмечена важность участия словацких компаний в строительно-восстановительных работах, проводимых на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана, в частности в строительстве села Баш Гервенд Агдамского района.

Высоко оценена инициатива словацкой стороны построить здание полной средней школы в селе Баш Гервенд и передать его в дар Азербайджану, выражена благодарность за это.

Стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, и реализации новых совместных проектов.