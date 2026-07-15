В Азербайджане с 2027 года планируется разрешить ввоз мелкого и крупного рогатого скота только специализированными транспортными средствами, соответствующими международным стандартам. Новые требования направлены на повышение уровня биологической безопасности, защиту здоровья животных и предотвращение распространения инфекционных заболеваний.

Как сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АБПА), специализированный транспорт обеспечивает соблюдение ветеринарных и зоогигиенических норм во время перевозки. Такие автомобили позволяют проводить полную дезинфекцию, оснащены системами вентиляции, обеспечивают животных водой и кормом, а также соответствуют требованиям по размещению животных в зависимости от их вида и живого веса.

По словам начальника отдела АБПА Галиба Абдулалиева, использование неспециализированного транспорта повышает риск распространения инфекций, поскольку его невозможно полностью продезинфицировать после предыдущих перевозок. Кроме того, отсутствие необходимых условий вызывает у животных стресс, ослабляет их иммунитет и делает более восприимчивыми к заболеваниям.

В настоящее время животные, импортируемые из стран Европейского союза, уже перевозятся специализированным транспортом. Теперь аналогичные требования планируется распространить и на поставки из России и Грузии.

Главный государственный ветеринарный инспектор Азербайджана рекомендовал предпринимателям завершить подготовку к новым правилам до конца текущего года. С начала 2027 года ввоз животных в страну будет осуществляться только транспортными средствами, отвечающими международным стандартам.

