Телеведущий Джереми Кларксон сообщил, что у него наступила ремиссия рака простаты, о котором он рассказал раньше.

В интервью газете The Sunday Times Кларксон сказал, что обследование, проведенное два месяца назад, не выявило никаких признаков заболевания.

«Это был агрессивный тип рака. Он мог распространиться, мог перейти в поджелудочную железу, мог попасть куда угодно, и тогда были бы серьезные проблемы», — сказал Кларксон.

По его словам, теперь он регулярно сдает анализы и надеется оказаться «среди тех 60%, у кого болезнь не возвращается».