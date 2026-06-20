Иранская делегация отправилась в Цюрих для переговоров с США с целью обсуждения реализации меморандума, сообщает IRIB.

В состав делегации вошли председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Арагчи, заместитель секретаря Высшего совета нацбезопасности по международным вопросам Али Багери, председатель Центробанка Абдольнасер Хеммати, глава Иранской национальной нефтекомпании Хамид Борд, замминистра иностранных дел Казем Гарибабади, пресс-секретарь МИД Эсмаил Багаи и другие.

По словам Багаи, цель данной поездки — контроль за выполнением обязательств сторонами: «Учитывая факты нарушения обязательств противоположной стороной, мы должны решительно отстаивать соблюдение условий соглашения».