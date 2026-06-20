Активы Ирана на сумму 25 миллиардов долларов будут полностью разморожены, заявил вице-президент Ирана по исполнительным вопросам Мохаммад Джафар Каим-Панах в интервью агентству IRNA.

Он сообщил, что в соответствии с достигнутыми между Ираном и США договорённостями заблокированные активы Ирана будут полностью разморожены, однако этот процесс будет происходить поэтапно.

Каим-Панах отметил, что визит Мохаммада Багера Галибафа в Катар вместе с иранской переговорной группой был осуществлён именно с целью определения дальнейшей судьбы этих активов.

Иранский чиновник заявил, что объём средств, подлежащих размораживанию, составит примерно 25 миллиардов долларов, и подчеркнул, что устранение угрозы войны уже позволило частично снизить экономическое давление на население. По его словам, освобожденные средства будут направлены на развитие инфраструктуры.

Вице-президент Ирана отметил, что развитие транспортных коридоров, дорог и аэропортов будет способствовать повышению благосостояния населения и улучшению условий жизни людей.