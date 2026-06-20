Глава британского правительства Кир Стармер в предстоящие выходные намерен определиться с тем, продолжит ли он занимать должность премьер-министра, сообщает The Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их сведениям, невзирая на публичные высказывания о намерении сохранить за собой премьерский пост, Стармер в приватных разговорах с ближайшим окружением допускает, что значительная часть парламентариев от правящей Лейбористской партии выступает за его уход.

Как пишет газета, руководитель кабинета министров планирует принять окончательное решение о возможной отставке в выходные после консультаций со своей супругой Викторией и другими близкими родственниками.

Ранее сегодня Стармер заявил, что не намерен добровольно покидать свой пост после того, как мэр графства Большой Манчестер Энди Бернэм одержал победу на дополнительных выборах в Палату общин — нижнюю палату британского парламента.