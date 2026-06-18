Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к народу в связи с меморандумом, подписанным с США.

«Лично я в принципе придерживался иного мнения, однако, учитывая гарантии, которые уважаемый президент (Масуд Пезешкиан — ред.) как глава Высшего совета национальной безопасности дал мне от своего имени и от имени других членов совета по защите прав иранского народа и фронта сопротивления, а также его готовность нести за это ответственность, я дал свое согласие», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Хаменеи также отметил, что соглашение между президентами Ирана и США уже подписано:

«Ответственные лица приложили большие усилия для достижения этого этапа, и, конечно же, именно президент США Дональд Трамп прибегал к различным рычагам давления, чтобы добиться этого».

В обращении также отмечается, что Пезешкиан не пойдет на уступки, если американская сторона попытается выдвинуть чрезмерные требования: «В данном контексте мы будем ожидать выполнения вышеуказанных условий».