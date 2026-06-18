Вооруженные силы США могут возобновить удары и блокаду по Ирану, в случае, если Тегеран не будет выполнять обязательства по подписанному меморандуму. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает «Интерфакс».

«Соединенные Штаты возобновят военные действия и вновь введут блокаду против Ирана, если тот не выполнит свои обязательства по соглашению с США», — сказал он.

Хегсет добавил, что Вашингтон намерен соблюдать все соглашения, но того же требует и от другой стороны, в том числе по иранской ядерной программе.

Он пояснил, что в меморандуме нет никаких уступок, а задача США не дать Ирану получить ядерное оружие. По его мнению, в этом вопросе все будет зависеть от Тегерана.