Безусловно, одним из главных изменений, произошедших с момента нашей встречи в 2010 году, стало восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год, сообщает «Азертадж».

«Наши земли были оккупированы в начале 1990-х годов, что привело к гуманитарной катастрофе. В начале 1990-х годов у нас был 1 миллион беженцев и внутренне перемещенных лиц. В то время численность нашего населения составляла 8 миллионов, то есть каждый восьмой был беженцем, бездомным, безработным, без каких-либо средств к существованию. Это была настоящая гуманитарная катастрофа, и мы остались один на один с этой ситуацией. Армения, совершившая военные преступления, Ходжалинский геноцид, уничтожавшая наши города и села и проводившая урбицид на оккупированных территориях, не была подвергнута санкциям.

Сегодня мы слышим о санкциях. Санкции, санкции, санкции — мы слышим об этом каждый день. Как только что-то происходит, сразу же вводятся санкции. Но против Армении никто санкции не вводил, и это является наглядным проявлением двойных стандартов, четким свидетельством разрыва между декларируемыми так называемыми ценностями и реальной политикой. Если бы Армения была подвергнута санкциям за нарушение международного права, оккупацию территории суверенного государства, совершение военных преступлений, то конфликт между двумя странами не продлился бы так долго. Это продолжалось на протяжении почти тридцати лет, и за все эти годы состоялось множество раундов бесполезных, бесконечных и бессмысленных переговоров, во время которых те, кто обеспечивал так называемый зонтик для этих переговоров, преследовали одну единственную цель – навсегда удержать наши земли под армянской оккупацией. Именно в этом заключалась цель тех, кто был уполномочен добиться мира и освобождения наших территорий. Я имею в виду сопредседателей Минской группы ОБСЕ – три страны, три постоянных члена Совета Безопасности ООН: Францию, Россию и Соединенные Штаты. Можете ли вы себе представить, что эти страны не смогли заставить Армению освободить азербайджанскую территорию? Конечно же, нет. Они просто не хотели этого. Они хотели, чтобы наши земли оставались под армянской оккупацией. Это было их совместное решение. Но мы изменили эти планы.

В начале переговорного процесса мы были полны надежды, и я лично, как президент этой страны с 2003 года, в течение семнадцати лет участвовал в этих, как оказалось, бесполезных переговорах, пытаясь найти мирное решение, пытаясь убедить крупные державы, что правда на нашей стороне, что мы правы, что наша территория оккупирована. Говорил им: «Посмотрите на карту, на дислокацию армянских войск на нашей территории». И что мы услышали в ответ? Ответов было два. Первый: «Идите и сами договаривайтесь». Второй: «Военного решения конфликта не существует». Третье послание: «Нельзя начинать войну». Четвертое послание: «Если вы начнете войну, против вас будут введены санкции». И многое другое. Я не хотел бы занимать много вашего времени.

Поэтому, когда мы поняли, что те, кто принимает решения в мире, решили, что наши земли должны быть незаконно оккупированы навсегда, мы приняли свое решение и изменили все планы. Освободительная война 2020 года длилась 44 дня и завершилась капитуляцией Армении. Мы освободили значительную часть оккупированных территорий, но не все. Затем в 2023 году мы поставили окончательную точку, и теперь территориальная целостность и суверенитет Азербайджана полностью восстановлены, и это признано всем миром. После этого мы предложили Армении мир. Мы, победитель, страна и народ, пострадавшие от оккупации и разрушений, предложили им мир. И теперь у нас есть этот мир.

Таким образом, мы уже почти год живем в мире и видим от этого только пользу. Мы никогда не забудем того, что армянские оккупационные силы сделали с нашим народом, с нашими городами. Мы никогда не забудем, как они разрушили 65 мечетей и держали в них животных, в том числе свиней, чтобы оскорбить наши чувства — забыть это невозможно. Мы никогда не забудем геноцид в Ходжалы… Но нам нужно смотреть в будущее. Мы уже отомстили на поле боя, и этого достаточно. Эта война или войны должны были прекратиться, и мы их остановили. Будучи сильной стороной, мы остановили их и предложили мир. Так что теперь мир – это реальность», — подчеркнул президент Ильхам Алиев.