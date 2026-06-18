Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал публикации о том, что он теряет самообладание во время публичных выступлений, заявив, что всегда говорит в таком стиле.

«Я страстный оратор. Если я говорю на тему, которая меня волнует, то буду говорить эмоционально и энергично», — сказал Пашинян на брифинге.

По его словам, именно так он общается и выражает свои мысли на темы, которые волнуют его.

«Эти темы очень важны для меня, они органичны. Я живу этими темами. Для меня это не политическое представление, а жизнь, которой я живу», — отметил премьер-министр.