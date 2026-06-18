Заявление Дональда Трампа на саммите G7 во Франции о том, что после подписания соглашения с Ираном Вашингтон переключает фокус на российско-украинский конфликт, означает для Европы смену дипломатической роли, скорее вынужденную, а также риски территориальных уступок со стороны Киева и угрозу маргинализации европейских стран в ключевых переговорах. Такое осторожное мнение уже высказал ряд экспертов в своих комментариях западным СМИ.

Казалось бы, слова Трампа о том, что «теперь, когда это закончилось, мы сосредоточимся на этом (Украине)» во время двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном должны были обрадовать европейских лидеров после нескольких месяцев попыток убедить Трампа не забывать о российско-украинской войне, которая бушует на континенте уже более четырех лет.

Но не все так просто. Такое заявление, заметьте, Трамп делает на фоне того, как Украина продемонстрировала свою способность наносить Кремлю реальный ущерб, используя беспилотники и ракеты для нанесения ударов вглубь России и изменения хода войны. Отметим, что в четверг десятки украинских беспилотников обрушились на Москву, во второй раз на этой неделе поразив нефтеперерабатывающий завод российской столицы. Киев расценил это как демонстрацию своих растущих возможностей, которая должна заставить Россию принять мирное соглашение.

Россия, со своей стороны, также во второй раз на этой неделе выпустила ракеты по Киеву после атаки, которая повредила тысячелетний монастырь и вызвала международное осуждение.

Спустя более четырех лет после полномасштабного вторжения России Украина все чаще наносит удары по российской энергетической инфраструктуре с помощью беспилотников большой дальности, в то время как Россия продолжает обстреливать украинские города ракетами. По данным отраслевых источников, Россия, третий по величине производитель нефти в мире и крупный экспортер нефти и топлива, в этом месяце планирует импортировать топливо морским путем в связи с дефицитом бензина, возникшим после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

Параллельно Зеленский начал дипломатическую кампанию по усилению давления на Россию с целью добиться переговоров о прекращении войны. Москва же, заявляющая о поражении Украины, потребовала от Киева уступить дополнительные территории, прежде чем обсуждать мир. Украина утверждает, что впервые с 2023 года она добивается успехов на фронте, используя беспилотники средней дальности для перекрытия линий снабжения и беспилотники большой дальности для нанесения ударов по российскому тылу.

В связи с чем премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что лидеры стран «Большой семерки» разделяют мнение о том, что «ситуация меняется» и Украина возвращает себе инициативу. В Европе надеются, что теперь Вашингтон возобновит давление на Россию. Однако надежда эта слабая (пока что признаков прорыва, ни на поле боя, ни за столом переговоров нет), и к тому же она разбавлена растущим беспокойством.

Сдвиг внешнеполитических приоритетов США и главные вызовы для Европы

«Россия должна заключить сделку, — сказал Трамп. — Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина». Безусловно, снижение цен на нефть, стабилизация Ормузского пролива и снижение угрозы большой войны на Ближнем Востоке – хорошая новость для стран Европы. И конечно же, в Европе понимают, что падение цен на нефть марки Brent ниже $80 за баррель, ставшее следствием сделки США с Ираном и открытия Ормузского пролива – это всего лишь экономическая передышка, снижающая инфляционное давление.

Но с другой стороны, беспокойство лидеров стран Европы растет: ведь на кону сепаратная сделка без участия ЕС, навязывание Киеву потери территорий и будущее НАТО (угроза раскола).

Европейские лидеры еще не забыли, как в прошлом году фактически были исключены из переговорного процесса. В ходе обсуждений мирных инициатив, включая договоренности с участием спецпосланников США, определяющий тон задает Вашингтон, в то время как европейские столицы зачастую остаются в роли наблюдателей.

И хотя сегодня Зеленский настаивает на том, что на этот раз его союзники в Европе должны присутствовать за столом переговоров, однако Трамп может проигнорировать Брюссель, ведя диалог напрямую с Москвой и Киевом, так же, как проигнорировал Израиль в вопросе с Ираном.

Трамп, как показали события, предпочитает формат личной, двусторонней дипломатии.

В свою очередь для Украины европейские лидеры (Германия, Франция, Великобритания) требуют полного прекращения огня, жестких гарантий безопасности и сохранения ее суверенитета. Страны Европы категорически против сценариев, при которых Киев должен уступить свои земли. Но Трамп, скорее всего, ориентирован на быструю сделку…

Возвращение Трампа к украинскому треку возобновляет опасения, что США попытаются заморозить конфликт по текущей линии соприкосновения, лишив Украину шансов на возврат регионов. Потому как заявив, что «Россия и Украина должны заключить сделку» из-за огромных потерь, Трамп дает понять, что готов использовать американскую военную и финансовую помощь как инструмент принуждения сторон к компромиссу.

В итоге можно сказать, что Трамп ставит Европу перед фактом: Вашингтон берет инициативу по Украине в свои руки. И если европейские лидеры не смогут выработать единый и жесткий подход к переговорам, им придется либо согласиться на условия Трампа, либо брать на себя стопроцентное финансирование и военное снабжение Украины в случае прекращения американской поддержки.

Трамп фактически «закрыл» один фронт и приехал на встречу лидеров G7 со словами «Я здесь босс», перехватив инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта на своих условиях.