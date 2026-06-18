Азербайджанская делегация, возглавляемая первым заместителем министра обороны Азербайджана – начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым, совершает рабочий визит в Казахстан.

Как сообщает минобороны Азербайджана, в рамках визита генерал-полковник К.Велиев встретился с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Казахстана генерал-лейтенантом Канышем Абубакировым.

Стороны подчеркнули, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном основываются на принципах исторической дружбы, братства и стратегического партнёрства. Было отмечено, что совместные учения с участием военнослужащих двух стран вносят ценный вклад в повышение уровня профессиональной подготовки личного состава, расширение обмена опытом и укрепление сотрудничества между армиями.

На встрече был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, касающимся текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного сотрудничества, региональной безопасности, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.

За значительный вклад в развитие военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном генерал-полковник К.Велиев был награжден казахстанской стороной медалью «За вклад в развитие военного сотрудничества».