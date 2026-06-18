Азербайджан является независимым государством всего 35 лет, причем первые два года его независимости были отмечены оккупацией, войной и гуманитарными бедствиями.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития на 2026 год.

Глава государства также отметил, что впоследствии страна приступила к обеспечению стабильного развития, которое является основой успеха любой страны. Ильхам Алиев подчеркнул, что политическая, экономическая и социальная стабильность — это реальность современного Азербайджана.

Президент Азербайджана отметил, что благодаря прочным связям на региональном уровне и на мировой арене Азербайджан уже стал важным игроком во многих отношениях. Ильхам Алиев отметил, что благодаря независимой внешней политике Азербайджан завоевал мощную поддержку международного сообщества, и число его друзей растет из года в год.