Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сепаратистская символика в парламенте Армении представляет угрозу новой войны с Азербайджаном. Он заявил об этом в ходе правительственного часа в парламенте, передают армянские СМИ.

«Это угроза войны. Они открывают этот разговор, провоцируют. Вопрос Карабаха закрыт, — сказал он. — Оппозиция создает угрозу для мира».

«И мы должны приложить усилия, чтобы ситуация не была дестабилизирована. Мы продолжаем институционально развивать мир», — сказал Пашинян.

Он вновь подтвердил, что готов отправиться в Баку в 2027 году на саммит Европейского политического сообщества, «если будет приглашение».