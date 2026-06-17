В Армении стартовали военные учения Eagle Partner 2026, которые проходят на учебном центре «Зар» и продлятся до 25 июня.

В манёврах участвуют подразделения Армения, США, Франция и Греция. Задействованы также силы миротворческой бригады Армении, Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас.

По данным Минобороны Армении, цель учений — повышение оперативной совместимости, обмен опытом в миротворческих операциях и укрепление боеготовности. США подчеркнули, что это уже четвёртые ежегодные учения в рамках армяно-американского оборонного сотрудничества.