Мадридский «Реал» в Instagram объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Португалии Бернарду Силвой.

Соглашение с 31-летним хавбеком рассчитано на два года. Финансовые условия контракта не раскрываются. Силва присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента.

Последним клубом португальца был «Манчестер Сити», за который он выступал с 2017 года. Вместе с «горожанами» он шесть раз выиграл чемпионат Англии, стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.