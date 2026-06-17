Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу обвинил генсека ООН Антониу Гутерриша в срыве выполнения Черноморской зерновой инициативы.

На встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, говоря о Черноморской зерновой инициативе, Шойгу заявил: «Тогда и Россия, и Турция полностью выполнили свои обязательства. Единственный участник, третий участник договоренностей, так и не смог выполнить обязательства, взятые на себя». «Я имею в виду ООН, господина [генсека организации Антониу] Гутерриша», — уточнил он.