Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил за создание общего инвестиционного пространства в Центральной Азии и на Кавказе.

Выступая на пленарном заседании V Ташкентского международного инвестиционного форума, Мирзиёев приветствовал инициативу по созданию Регионального альянса инвестиционных советов Центральной Азии и Кавказа, выдвинутую Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития.

По словам Мирзиёева, объединение инвестиционных институтов региона может стать важным шагом на пути к формированию единого экономического пространства.

«Чем больше рынок и чем более гармонизированы правила, тем выше поток инвестиций в страны региона», — подчеркнул президент.

Форум в Ташкенте собрал около четырех тысяч участников из более чем ста государств мира, включая глав правительств, международных финансовых институтов, крупнейших банков, инвестиционных фондов и транснациональных корпораций.